Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
GALATASARAY HABERLERİ | Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi A Spor yorumcusu Mehmet Özcan'dan flaş bir iddia geldi. Özcan, "Galatasaray'da taktik antrenmanlarda sol bekte Kazımcan ve Berkan Kutlu deneniyor ancak Berkan oynarsa şaşırmam" dedi. (GS SPOR HABERLERİ)
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