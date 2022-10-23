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Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!

GALATASARAY HABERLERİ | Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi A Spor yorumcusu Mehmet Özcan'dan flaş bir iddia geldi. Özcan, "Galatasaray'da taktik antrenmanlarda sol bekte Kazımcan ve Berkan Kutlu deneniyor ancak Berkan oynarsa şaşırmam" dedi. (GS SPOR HABERLERİ)

23 Ekim 2022 | 09:21
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