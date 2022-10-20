Galatasaray'a Kastamonuspor maçı sonrası flaş eleştiri! "Sorun gösteren bölgeler..."
GALATASARAY HABERLERİ | Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kastamonuspor'u 7-0'la geçti. Mücadele hakkında A Spor yorumcusu Suat Umurhan'dan flaş bir değerlendirme geldi. Umurhan, "Galatasaray'a baktığımızda ilk gole kadar rakibe baskı kuramadı. Sarı-kırmızılılarda sorun gösteren bölgeler dün yine ortaya çıktı." dedi. (GS SPOR HABERLERİ)
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