GALATASARAY HABERLERİ - Marsilya'dan Galatasaray'a mesaj! "Olayı tasvir etmiyoruz"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Marsilya deplasmanında 0-0 berabere kalmıştı. Marsilya'yı takip eden bir gazeteci, Galatasaray ile dalga geçen paylaşımlarda bulunmuştu. 5. maç öncesinde Marsilya tarafı gazeteci ile ilgili sarı kırmızılı ekibe bir mesaj yolladı. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar o mesajı açıkladı. Dindar, "Gazeteci, Galatasaray'ın sembolü ile dalga geçen paylaşımlar yapmıştı. Bu gazeteci stada gelemeyecek. Bundan dolayı UEFA, Galatasaray'a ceza verebilir ama Marsilyalı yetkililer Galatasaray kulübüne mesaj yolladılar. Mesajda Marsilyalı yetkililer bu gazetecinin 5. maçta stada girmemesini istediler. Bu güzel bir olay." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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