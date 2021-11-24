GALATASARAY HABERLERİ- Hatayı Terim'de buldu! "Sorunu hoca çözecek"

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, Marsilya'yı konuk edecek. Zorlu maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Fatih Terim, "En çok pozisyona girip az gol atıyoruz. En az pozisyon verip çok gol yiyoruz." dedi. Bu cümleyi A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan değerlendirdi. Uzundurukan, "Hocam bu durumda takımın patronu sen olduğun için bu sorunu çözmek sana düşüyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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