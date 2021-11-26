GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den ceza göndermesi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Marsilya'yı evinde 4-2 mağlup etti ve grubundan çıkmayı garantiledi. Teknik direktör Fatih Terim maç sonunda ligde gördüğü kırmızı kart hakkında konuştu. Terim, "O konuya şimdi girmek istemiyorum. Cezalarımız açıklansın. Ondan sonra gerektiği şekilde cevap veririz. Şunu da söyleyeyim, benim Avrupa'da kulüp bazında atılmışlığım bir tane. O da İtalya'da. Türk hakem." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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