26 Kasım 2021, Cuma
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GALATASARAY HABERLERİ - Marsilya maçında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu ve Cicaldau'nun son durumu ne?
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, evinde Marsilya'yı konuk etti. Sarı kırmızılıların 4-2 kazandığı maçta Kerem Aktürkoğlu ve Cicaldau sakatlıkları sebebiyle oyuna devam edemedi. A Spor muhabiri Emre Kaplan, iki yıldızın sakatlık durumu hakkında son durumu aktardı. İşte ayrıntılar...
26.11.2021
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