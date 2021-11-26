GALATASARAY HABERLERİ - Marsilya maçında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu ve Cicaldau'nun son durumu ne?

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, evinde Marsilya'yı konuk etti. Sarı kırmızılıların 4-2 kazandığı maçta Kerem Aktürkoğlu ve Cicaldau sakatlıkları sebebiyle oyuna devam edemedi. A Spor muhabiri Emre Kaplan, iki yıldızın sakatlık durumu hakkında son durumu aktardı. İşte ayrıntılar...

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