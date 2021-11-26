26 Kasım 2021, Cuma
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Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Kendini oyundan attırdı"
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'ye uzatmada yediği golle 2-1'lik skorla mağlup oldu. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, G.Saray-F.Bahçe derbisini değerlendirdi. Uluç, "Galatasaray'ın yedek kulübesini çıkar Fenerbahçe'yle derbi oynar. Sen bu maçı alamıyorsun. Kimde kabahat? Kabahatin kendisinde olduğunu bilen adam, basın toplantısına çıkacak yüzü ve sorulacak sorulara cevabı olmadığı için kendini oyundan attırdı." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
26.11.2021
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