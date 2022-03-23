GALATASARAY HABERLERİ - Mali Kurul öncesi Burak Elmas'a sert sözler! "İbra edileceklerini düşündüler"
Galatasaray'da gözler divan ve mali genel kurullarda. 9 aydır Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı yapan Burak Elmas'ın kurullarda ibra edilip edilmeyeceği merak konusu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Elmas'ı sert sözlerle değerlendirdi. Çorlu, "Barcelona beraberliği ve Beşiktaş galibiyeti sonrasında Işıtan Gün, Nihat Kırmızı ve Burak Elmas'ın açıklamalarına baktığımızda kendilerini bulutların üstünde gördüler. İbra edileceklerini düşündüler. O zamanlarda böyle düşünebiliyordu. Sayın Başkan o gün söylediklerinizi bugün divanda söyleyebilir misiniz? Günlük yaşıyorlar." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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