GALATASARAY HABERLERİ: Maçta sakatlanmıştı! Muslera stattan böyle ayrıldı
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşılaştığı mücadelede sakatlanıp oyuna devam edemeyen Fernando Muslera RAMS Park'tan böyle ayrıldı. İşte o görüntüler...
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