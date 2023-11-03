Galatasaray'ın ilk golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu yorumladı
Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, Wilfried Zaha'nın ilk golünden önce Kasımpaşalı oyuncuların faul beklediği pozisyonu yorumladı. (GS spor haberi)
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