GALATASARAY HABERLERİ: Maçın şifresini verdi! "Kopenhag'ı yenmenin yolu..."
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Kopenhag'ı ağırlayacak. A Spor yorumcusu Suat Umuthan, mücadele öncesi sarı-kırmızılıları değerlendirdi. Umurhan, "Kopenhag'ın orta ve ileri üçlüsü baskı yapan bir takım. Sizi kitleyen bir takım ve bunu aşmanın yolu da uzun topları ve hızlı kanatları kullanmak. Orta sahanın hakimiyetini kaybetmemek gerek." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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