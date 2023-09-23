Erman Toroğlu'ndan övgü dolu sözler! "Ancak iyi bir oyuncu bunu yapar"
Son dakika Galatasaray haberli: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını Erman Toroğlu çarpıcı ifadelerle değerlerdirdi. İşte detaylar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Toroğlu: İyi bir oyuncu bunu yapar! 23 Eylül 2023 | 12:00
06:13
İşte G.Saray-Kopenhag maçına dair tüm bilgiler! 20 Eylül 2023 | 12:00
01:41
Maçın şifresini verdi! "Kopenhag'ı yenmenin yolu..." 20 Eylül 2023 | 12:00
13:39
Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! 18 Eylül 2023 | 12:00
00:49
Flaş Kopenhag yorumu! "G.Saray gününde olursa..." 18 Eylül 2023 | 12:00
01:24
Okan Buruk'u eleştirdi! "Ben Oliveira'yı bekliyordum" 17 Eylül 2023 | 12:00
04:12
Erman Toroğlu yorumladı! O pozisyon penaltı mı? 16 Eylül 2023 | 12:00
01:56
Toroğlu: Fazla sahneye çıkmıyor ama... 16 Eylül 2023 | 12:00