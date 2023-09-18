GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesi hakkında gelen soruya da yanıt verdi ve "Okan Hoca, Galatasaray'ın çocuğu. Tartışma olmaz. Hiçbir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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