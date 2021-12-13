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GALATASARAY HABERLERİ - Luyindama'ya sert sözler! "Paf takımından stoper koyarım"

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. MArcao'nun yokluğunda savunmada görev alan Luyindama, Fajr'ın attığı golde tartışmaların odağı oldu. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Luyindama'yı değerlendirdi. Tüzemen, "Yerine Paf takımından stoper koysan Luyindama'dan daha iyi oynar. Ben Luyindama'nın sözleşmesinin uzatılmasına karşıyım. Galatasaray, Luyindama'dan para kazanamaz." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
13.12.2021
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Luyindama’ya sert sözler! Paf takımından stoper koyarım Luyindama'ya sert sözler! "Paf takımından stoper koyarım" 13.12.2021
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