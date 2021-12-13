GALATASARAY HABERLERİ - Muslera koltuk değnekleri ile stadyumdan ayrıldı!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın 80. dakikasında Luyindama ile çarpışan Muslera yerde kaldı ve pozisyonun devamında Fajr golü attı. Sivasspor'un attığı golde yerde kalan Muslera oyundan sedye ile ayrılmıştı. Uruguaylı file bekçisi stadyumdan koltuk değnekleri ile ayrıldı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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