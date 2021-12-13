GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan şok sözler! "Palamut tarifi versem..."

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor deplasmanına çıktı. Usta yorumcu Erman Toroğlu, maçın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Palamut, şiş, barbun nasıl ızgara yapılır tarifini versem bu maçtan daha faydalı olur." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

ABONE OL