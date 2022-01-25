GALATASARAY HABERLERİ | Levent Tüzemen: Bir sol bek ve iyi bir altı numaraya ihtiyaç var
Galatasaray'da Domenec Torrent de takımdaki düşüşe engel olamadı. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Levent Tüzemen değerlendirdi. Tüzemen, "Gomis'in gelmesi tribünleri rahatlatır ama Gomis gol kralı olduğunda çok iyi kanat oyuncuları vardı. Galatasaray'ın acil bir sol bek ve iyi bir altı numaraya ihtiyacı var. Hatta iki tane orta sahaya ihtiyacı var." dedi. (GS spor haberleri)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:28
Canlı yayında açıkladı! "O bölgelere takviye şart" 25 Ocak 2022 | 12:00
00:55
O yıldızlara flaş eleştiri! "Hem yetersizler hem de..." 25 Ocak 2022 | 12:00
02:09
G.Saray'da transfer krizi! "Yapılamama nedeni..." 25 Ocak 2022 | 12:00
01:16
Dikkat çeken tespit! "G.Saray'daki en büyük hata..." 25 Ocak 2022 | 12:00
00:38
Marcao'ya eleştiri yağmuru! "Yine koptu" 24 Ocak 2022 | 12:00
00:36
GS TV spikerleri golden sonra çılgına döndü 24 Ocak 2022 | 12:00
01:50
G.Saray'ı yakan o istatistik! 19 puan kaybetti 24 Ocak 2022 | 12:00
00:41
İşte Torrent'in tek hatası! 2 isim... 24 Ocak 2022 | 12:00