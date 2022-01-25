GALATASARAY HABERLERİ: O yıldızlara flaş eleştiri! "Hem yetersizler hem de..."
Galatasaray, ligde oynadığı son 12 maçtan 1 galibiyet alabildi ve düşme hattının hemen üstünde yer aldı. Sarı-kırmızılıların bu performansını A Spor yorumcusu Ümit Aktan değerlendirdi. Aktan, "Oğulcan anlamış bu takımda bana yer yok, Aytaç transferler geldiği zaman demiş ki bana yer yok. Taylan ve Berkan hem yetersiz, hem küsmüş hem de kepenkleri indirmiş durumdalar. Galatasaray'ı karanlık görüyorum. Sıkıntı çok büyük, bu sıkıntıyı nasıl aşacaklarını sıkıntıyı aşması gerekenler dahi bilmiyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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