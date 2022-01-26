GALATASARAY HABERLERİ: Flaş sözler! "Burak Elmas Bafetimbi Gomis'le onla bunla enerjisini harcamasın"
Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, Son Sayfa programında Galatasaray ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Üzülmez, "Burak Elmas'ın bu açıklamalardan ziyade takımı mevcut durumdan nasıl kurtarabilirim düşüncesi ve anlayışı taşıması gerekiyor. Gomis'le onla bunla enerjisini harcamaması gerekiyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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