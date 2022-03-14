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GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından transferle ilgili gelen soruyu yanıtladı. Genç yıldız, "Lyon'un izlemesi güzel bir şey ama benim işim sahada. Galatasaray'a faydalı olmak ve iyi oynamak istiyorum. Bunlar güzel şeyler, tabii ki konuşulacak ama ben futboluma odaklanıyorum." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

14 Mart 2022 | 23:11
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