GALATASARAY - BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ghezzal'ın hareketi kırmızı mı? Erman Toroğlu açıkladı!
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında dev derbide Beşiktaş'ı Nef Stadyumu'nda konuk etti. Ev sahibi zorlu müsabakayı 2-1 kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Rachid Ghezzal'ın Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahaleyi değerlendirdi. Toroğlu, "Ghezzal topa vurmak istiyor ama ayağı toptan sekerek Kerem'in ayağına geliyor. Topa iyi niyetle geliyor. Ayağı toptan sektiği için ben kart kullanmam. Direkt gitse basacaksın kırmızı kartı." dedi. | Galatasaray - Beşiktaş haberleri (GS - Bjk spor haberi)
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