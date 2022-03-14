GALATASARAY - BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Flaş Beşiktaş sözleri! "Geçen sezonun şampiyonu..."
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş dev derbide Galatasaray'a karşı deplasmanda 2-1 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin derbi sonrası Beşiktaş'ı eleştirdi. Keskin, "Geçen sezonun şampiyonuna ne kadar kötü olabilirsin deselen bu kadar olmaz. Beşiktaş'ın 9 tane formalite maçı kaldı. Artık sadece 9 maçını kazanıp sezonu bitirecek." dedi. | Galatasaray - Beşiktaş haberleri (GS - Bjk spor haberi)
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