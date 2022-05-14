GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Olympique Lyon'a gidecek mi? Teklif...
Transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da sezonun yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'na teklifler artıyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, ön planda görünen isim için konuştu. Özcan, "Olympique Lyon'un 7 milyon euroluk teklifi kabul edilse camiada infial yaratır. Lyon Bruno Cheyrou scout şefi olan Bruno Cheyrou'yu Beşiktaş maçına göndermişti. Barcelona maçını izlemeye gerek kalmadan pozitif düşüncelerle Fransa'ya dönmüştü. Ancak teklif 10 milyon euronun altında kaldı. Bu kadar kötü geçen bir sezonda da bu fiyatlar gelmeyebilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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