GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Derbi öncesi son gelişmeleri A Spor yorumcusu Ümit Aktan aktardı. Aktan, "Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Kerem Galatasaray'ın hızı demek. Eğer oynamazsa o bölgede Barış Alper tercih edilecektir." dedi.
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