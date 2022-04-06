GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk: Taraftarlarımız bayrakları hazırlansınlar
Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk, adaylık başvurusundan sonra açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Galatasaray'da kimse ezbere oy kullanmaz. Taraftarlarımız bayrakları hazırlasınlar." dedi.
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