GALATASARAY HABERLERİ - İşte yeni yönetimi bekleyen zorlu görev! 25 milyon euro...
Galatasaray'da olağanüstü seçim 11 Haziran'da yapılacak. Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu seçimde karşı karşıya gelecekler. Seçilecek olan yönetimi ise zor bir görev bekliyor. A Spor yorumcusu Serhan Türk yeni gelecek yönetimi bekleyen ödemeleri açıkladı. Türk, "Galatasaray 1 Temmuz'a kadar Mostafa Mohamed için 4 milyon dolar ödemek zorunda. Rumen futbolcular için ödenecek paralar var. Falcao'nun bekleyen taksitleri var. Yeni gelecek yönetim gelir gelmez 25 milyon euro ödeme yapacak." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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