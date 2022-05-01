GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş Gomis eleştirisi! "Kapıdan içeri sokmam"
Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor'u konuk etti. Yiğidolar maçı 3-2 kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gomis hakkında sert eleştirilerde bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim telefon açıyor ve Gomis'in kamptaki halini görün diyor idarecilere. Takım bir tarafta oturuyor Gomis başka bir tarafta. Fatih gereğini yapın diyor. Siz Gomis'i tekrar getiriyorsunuz. Kapıdan içeri sokmam." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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