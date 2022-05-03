GALATASARAY HABERLERİ - Dikkat çeken Domenec Torrent yorumu! "konuşmaya değil düzeltmeye geldin"
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent tepkilerin odağında kalmaya devam ediyor. Son oynanan Sivasspor maçını 3-2 evinde kaybeden sarı kırmızılı ekip düşüşünü sürdürüyor. Torrent maçtan sonra yaptığı açıklamalar ile dikkatleri daha fazla üstüne çekti. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, Torrent'i eleştirdi. Keskin, "Sen Galatasaray kulübüne teknik direktör olarak gelmişsin. Burun üstü yere çakılan uçak benzetmesi yapıyorsun. O zaman neden geldin? Sen buraya konuşmaya değil, düzeltmeye geldin." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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