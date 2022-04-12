GALATASARAY HABERLERİ - İşte Kerem Aktürkoğlu'nun değeri! "Almak isteyen..."
Galatasaray'da gözler Kerem Aktürkoğlu'nda. Yıldız oyuncunun, gösterdiği performans ile yurt dışından birçok talibi var. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Kerem'in değerini açıkladı. Kelleci, "Kerem'i almak isteyen takımın cebinde 15 milyon olması gerekiyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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