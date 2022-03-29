GALATASARAY HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın yeni başkan adayı! "Ciddi sermayeli"
Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetimine genel kurulda ibrasızlık çıktı ve Aslan 30 Nisan'da seçime gidiyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, sarı kırmızılı ekip için daha önce ismi duyulmamış bir adayın çıkacağını açıkladı. Çorlu, "Sürpriz aday için görüşülüyor. Çarşamba veya perşembe günü yeni isim ortaya çıkabilir. İsmi şu ana kadar çıkmadı. Ciddi sermayeli bir iş insanı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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