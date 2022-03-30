GALATASARAY HABERLERİ: Canlı yayında açıkladı! Fatih Terim başkan adayı olacak mı?
Galatasaray'da düzenlenen olağan genel kurul sonrası başkan Burak Elmas ve yönetimi mali açıdan ibra edilse de, idari olarak ibra edilmedi. Yaşanan bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılılarda 30 Nisan'da seçime gidilecek. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Fatih Terim'in başkan adayı olup olmayacağını açıkladı. Akcan, "Ben Fatih Terim'in bu dönem için başkan adayı olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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