GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Fatih Terim sürprizini açıkladı! Farklı görevde...
Burak Elmas ve yönetimi genel kurulda çıkan ibrasızlık ile 30 Nisan gününe kadar Galatasaray'ı yönetmeye devam edecekler. 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçim ile Aslan'ın yeni yönetimi ve başkanı belli olacak. Sezon içerisinde Fatih Terim ile yol ayrımına giden Burak Elmas'ın görevine devam edemeyeceğinden ötürü Terim'in kulübe geri dönme ihtimali konuşuluyor. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Terim'in alabileceği görevleri açıkladı. İşte o görevler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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