GALATASARAY HABERLERİ - İşte Fatih Terim'in muhtemel derbi 11'i! Forvet tercihi...

Galatasaray'da derbi 11'i belli oluyor. Fenerbahçe'yi 13. hafta evidne konuk edecek olan sarı kırmızılı ekibin ilk 11'i ortaya çıkmaya başladı. Fatih Terim'in muhtemel derbi ilk 11'ini A Spor muhabiri Emre Kaplan açıkladı. İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisindeki muhtemel ilk 11'i... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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