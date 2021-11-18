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FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında duyurdu! "Hakemin derbiye etkisi..."

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Pazar günü oynanacak dev derbinin hakemi belli oldu. Maçın hakemi Halil Umut Meler olurken, A Spor yorumcusu Taner Karaman ise sıcak sıcağına yorumlarda bulundu. Karaman, "Hakem hiç önemli değil. Eğer sahadaki futbolcu ve hoca oyun oynamak istiyorsa hakemler çok problem çıkarmıyor ama tersi bir durumda hakemlerimiz mental anlamda toparlanmaları zor olabiliyor. Ben iki takımın da hakemin üstüne gideceklerini sanmıyorum." dedi. | Fenerbahçe - Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)
18.11.2021
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