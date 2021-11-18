GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan flaş Alpaslan Öztürk sözleri! "Oynatmaya oynatmaya..."

A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i eleştirdi. Uluç, "Mahmut Tekdemir'den bu yana A Milli Takım'a ön libero gelmedi. Oysa benim kafamda Galatasaray'ın bence bu sene en büyük transferi olan Alpaslan Öztürk var. Ama Fatih Terim kafasını yabancılara takmış onu oynatmıyor. Oynatmaya oynatmaya öldürüyor Fatih Terim" dedi. Uluç sözlerine, "Yenmek içi sahaya çıkan Fatih Terim gitmiş. Kafasındaki birinci madde yenilmemek" ifadeleriyle devam etti. İşte o sözler...

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