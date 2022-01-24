GALATASARAY HABERLERİ - İşte Domenec Torrent'in tek hatası! 2 isim...
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu ve kötü gidişatını sürdürdü. Sarı kırmızılıların saha içi performansı ve Domenec Torrent'in değişiklikleri konuşuldu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Torrent'in değişikliklerini değerlendirdi. Çorlu, "Oyuncu değişikliklerinde Cicaldau ve Emre Kılınç'ın oyunda kalması gerekiyordu." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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