GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan şok açıklama! "Bana Fatih Terim hakkında olumlu konuşma demiş"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray Yöneticisi Işıtan Gün hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Işıtan Gün bir arkadaşıma "Erman hocaya söyleyin Fatih Terim'in lehine yorum yapmasın" demiş. " dedi. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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