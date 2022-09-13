GALATASARAY HABERLERİ: İki yıldıza büyük övgü! "Harika oynuyorlar"
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, sarı-kırmızılıların performansını değerlendirdi. Alpaslan, "Galatasaray'ın 2 yeni transferi var, Sacha Boey ve Bafetimbi Gomis. Harika oynuyorlar." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
İki yıldıza büyük övgü! "Harika oynuyorlar" 13 Eylül 2022 | 12:00
24:00
Galatasaray'da Dursun Özbek transferleri değerlendirdi! Icardi'nin maaşı... 12 Eylül 2022 | 12:00
01:34
Toroğlu: G.Saray'ın en iyi transferi... 12 Eylül 2022 | 12:00
01:05
Emin Bayram: Şampiyon olmak istiyoruz! 11 Eylül 2022 | 12:00
04:04
Dursun Özbek: Seyir zevki yüksek bir takım olacağız 11 Eylül 2022 | 12:00
00:44
Toroğlu: Pazarın malları şimdiye kalmaz! 11 Eylül 2022 | 12:00
00:32
G.Saray'ın hücum hattı nasıl olmalı? 11 Eylül 2022 | 12:00
02:54
Hayrettin’den Mata ve Icardi yorumu! 10 Eylül 2022 | 12:00