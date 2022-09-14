Yeni transfere büyük övgü! "Galatasaray yeni Hagi'sini buldu"
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve 4 maçlık yenilmezlik serisi oluşturdu. Sarı-kırmızılıların lig performansını A Spor yorumcusu Nevzat Dindar değerlendirdi. Dindar, "Galatasaray'da gerçek filmi izlemeye başlamadık, bunlar daha fragman. Icardi, Mata gibi oyuncular daha girmedi işin içine. Galatasaray yeni Hagi'sini Yusuf ile buldu, yerli versiyonu." ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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