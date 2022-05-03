GALATASARAY HABERLERİ - Hoca tartışmasına noktayı koydu! "Okan Buruk varsa Domenec Torrent dışarı"
Galatasaray'da teknik direktör tartışması sürüyor. Domenec Torrent ile hedeflerine ulaşamayan sarı kırmızılı kulüpte olağanüstü seçim sonrası dümene yeni bir çalıştırıcının geçmesi bekleniyor. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, Okan Buruk ismi üzerinde durdu. Keskin, "Okan Buruk kendisini ispat etti. Rizespor'u kümede tuttu. Akhisarspor ile Ziraat Türkiye Kupası kazandı. Başakşehir ile şampiyon oldu. Gittiği yerlerde iz bıraktı. Galatasaray camiasının içinden çıkmış birisi. Okan Buruk ve Domenec Torrent isimleri yan yana gelmemeli. Okan hoca varsa Torrent'i dışarı atacaksın." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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