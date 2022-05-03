GALATASARAY HABERLERİ - Fırat Develioğlu A Spor'a bağlandı! "Bu şartlarda..."
Galatasaray'da başkan adayı Fırat Develioğlu, A Spor canlı yayınına bağlandı. Önemli açıklamalarda bulunan Develioğlu, "2 aday da çok kaliteli ama böyle bir zamanda değil. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu bu şartlarda başkan olmamalılar." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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