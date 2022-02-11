GALATASARAY HABERLERİ: Hıncal Uluç'tan sert Domenec Torrent eleştirisi! "Adam maçı okuyamıyor"
Galatasaray'ın başında 4 maça çıkan teknik direktör Domenec Torrent, bu karşılaşmalardan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, İspanyol hocanın sarı-kırmızılılardaki performansını değerlendirdi. Uluç, "Rakip 10 kişi, Torrent 80. dakikada değişiklik yapıyor. Yani adam maçı okuyamıyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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