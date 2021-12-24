24 Aralık 2021, Cuma
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GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan Necati Ateş ve Selçuk İnan'a sert sözler! "Kuklalığı kabul ettiler"
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in cezası sürüyor. Terim'in yokluğunda kulübenin başına Selçuk İnan ve Necati Ateş geçti. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Terim'in yardımcıları hakkında sert sözler sarf etti. Uluç, "Futbolcu yardımcı antrenöre nasıl inansın? Necati Ateş'te Selçuk İnan'da Fatih Terim'in kuklalığını kabul etti. Terim, Selçuk'un itibarını da yok etti ama emrine girdi. Selçuk ve Necati sizin takımınız ne yaptı da oyuncular değişecek diyorsunuz?" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
24.12.2021
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