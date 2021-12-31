31 Aralık 2021, Cuma
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GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan Galatasaray eleştirisi! "Başkan da hoca da Terim"
Duayen gazeteci Hıncal Uluç, A Spor'da çarpıcı yorumlarda bulundu. Uluç, "Galatasaray'dan bir şey olmaz. Çünkü Galatasaray'da teknik direktör de başkan da Fatih Terim. Burak Elmas daha geldiği gün Fatih hocam söyler biz yaparız dedi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
31.12.2021
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