GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da sorun ne? Geçen sezon...

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla Galatasaray, 10. sırada bulunuyor. Ligde çıktığı 19 maçta 7 galibiyet bulan sarı kırmızılı ekip 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Bu sonuçlarla Cimbom geçen sezonu aratıyor. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Galatasaray'daki problemin sebebini açıkladı. Karaman, "Doğru yükleme yapmıyorsunuz. Sahaya çıktığı zaman oyuncu sakatlanıyor. Fatih Terim, Kerem'i bir süre kulübeye çekmek zorunda kaldı. Feghouli'yi de öyle yaptı. Galatasaray'da en büyük problem fiziksel kondisyon." dedi | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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