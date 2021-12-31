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GALATASARAY HABERLERİ: Flaş G.Saray sözleri! "Düşüşle çöküş arasında"

A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın ilk yarıdaki durumunu değerlendirdi. Aktan, "Yılın ilk devresinde 1 gol farkla ligin en tepesinde olma şansını kaçırdı. Ona karşılık Avrupa'da yürürken, Türkiye'de düşüşle çöküş arasında. Elinde kalan 2 nimetten biri Ziraat Türkiye Kupası'nı da kaybedince bir tek Avrupa şansı kaldı." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
31.12.2021
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Flaş G.Saray sözleri! Düşüşle çöküş arasında Flaş G.Saray sözleri! "Düşüşle çöküş arasında" 31.12.2021
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