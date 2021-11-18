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Uluç'tan çarpıcı yorum! "Galatasaray'ın 3 forveti Fenerbahçe'de olsaydı..."

Galatasaray'da 3 tane santrfor var. 3 oyuncudan biri Fenerbahçe'de olsa 10 puan geride olmazdı. Belki de Trabzonspor ile puan puana ya da öndeydi. Onun için iş kadroların maçı değil hocaların maçı" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
18.11.2021
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Uluç’tan çarpıcı yorum! G.Saray’ın 3 forveti Fenerbahçe’de olsaydı... Uluç'tan çarpıcı yorum! "G.Saray'ın 3 forveti Fenerbahçe'de olsaydı..." 18.11.2021
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