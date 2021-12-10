GALATASARAY HABERLERİ: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e büyük övgü! "Dimdik ayakta durdu"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son hafta maçında Lazio deplasmanında sahneye çıktı ve maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar son 16'ya kaldı. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, G.Saray'ın performansını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Teknik direktör Fatih Terim'e de değinen Uluç, "Fatih Terim'in hastalığı için alçak sosyal medyada 'vefat etti' başlığı açmışlar ama Terim, Lazio maçında 90 dakika boyunca dimdik durdu. Müthiş bir maç geçirdi." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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