GALATASARAY HABERLERİ: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! "Galatasaray tur atlardı"
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Galatasaray deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı ve rövanş öncesi avantajı kaptı. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, sarı-kırmızılıların maçtaki performansını değerlendirdi. Uluç, "Takımın başında Fatih Terim olsaydı Galatasaray tur atlayarak dönerdi. Hayatımda bu kadar kötü, beceriksiz bir Barcelona gördüğümü hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:07
Uluç'tan flaş Terim sözleri! "G.Saray tur atlardı" 11 Mart 2022 | 12:00
00:28
Feghouli'den Barcelona'ya gözdağı! "Ateş gibi geçecek" 11 Mart 2022 | 12:00
07:06
Nihat Kırmızı A Spor'a konuştu! "Beşiktaş'tan anlayış bekliyoruz" 11 Mart 2022 | 12:00
02:28
Aslan İstanbul'a dönemiyor! İşte son gelişmeler... 11 Mart 2022 | 12:00
02:04
Flaş Torrent sözleri! "Terim'den ilham aldı" 11 Mart 2022 | 12:00
01:35
Çarpıcı yorum! "Sezonun özeti gibiydi" 11 Mart 2022 | 12:00
07:13
Kerem Aktürkoğulu'dan Barcelona yorumu! 11 Mart 2022 | 12:00
01:01
İşte Aslan'da avantajlı skorun mimarları! 11 Mart 2022 | 12:00