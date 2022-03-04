GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç: Halil Dervişoğlu ile Domenec Torrent...
GALATASARAY HABERLERİ - A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ile Torrent arasından yaşanan kadroya almama konusu hakkında konuştu. Uluç, Halil Dervişoğlu gole sevinmedi diye geçen hafta kadroya alınmamış. Vay be Torrent otoriteye bak." dedi.
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